Токеномика Railgun (RAIL) Откройте для себя ключевую информацию о Railgun (RAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Railgun (RAIL) RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Официальный сайт: https://railgun.org Whitepaper: https://docs.railgun.org Купить RAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Railgun (RAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Railgun (RAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,88M $ 50,88M $ 50,88M Общее предложение: $ 57,50M $ 57,50M $ 57,50M Оборотное предложение: $ 57,50M $ 57,50M $ 57,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,88M $ 50,88M $ 50,88M Исторический максимум: $ 4,2 $ 4,2 $ 4,2 Исторический минимум: $ 0,228324 $ 0,228324 $ 0,228324 Текущая цена: $ 0,884742 $ 0,884742 $ 0,884742 Узнайте больше о цене Railgun (RAIL)

Токеномика Railgun (RAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Railgun (RAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAIL, изучите текущую цену RAIL!

Прогноз цены RAIL Хотите узнать, куда может двигаться RAIL? Наша страница прогноза цены RAIL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RAIL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!