Токеномика RAI Finance (SOFI) Откройте для себя ключевую информацию о RAI Finance (SOFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RAI Finance (SOFI) RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. Официальный сайт: https://rai.finance/ Купить SOFI сейчас!

Токеномика и анализ цен RAI Finance (SOFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RAI Finance (SOFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,17M $ 5,17M $ 5,17M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 507,18M $ 507,18M $ 507,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,18M $ 10,18M $ 10,18M Исторический максимум: $ 2,86 $ 2,86 $ 2,86 Исторический минимум: $ 0,00639956 $ 0,00639956 $ 0,00639956 Текущая цена: $ 0,0101828 $ 0,0101828 $ 0,0101828 Узнайте больше о цене RAI Finance (SOFI)

Токеномика RAI Finance (SOFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RAI Finance (SOFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOFI, изучите текущую цену SOFI!

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