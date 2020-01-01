Токеномика RAI Finance (SOFI)

Токеномика RAI Finance (SOFI)

Откройте для себя ключевую информацию о RAI Finance (SOFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

Официальный сайт:
https://rai.finance/

Токеномика и анализ цен RAI Finance (SOFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RAI Finance (SOFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,17M
$ 5,17M$ 5,17M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 507,18M
$ 507,18M$ 507,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,18M
$ 10,18M$ 10,18M
Исторический максимум:
$ 2,86
$ 2,86$ 2,86
Исторический минимум:
$ 0,00639956
$ 0,00639956$ 0,00639956
Текущая цена:
$ 0,0101828
$ 0,0101828$ 0,0101828

Токеномика RAI Finance (SOFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RAI Finance (SOFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOFI, изучите текущую цену SOFI!

Прогноз цены SOFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.