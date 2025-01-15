Цена RAGE (RAGE)
Текущая цена RAGE (RAGE) сегодня составляет 0.093437 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена RAGE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка RAGE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 135.75K USD
- Изменение цены RAGE в течение дня составляет +1.21%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены RAGE на USD составило $ +0.00111489.
За последние 30 дней изменение цены RAGE на USD составило $ -0.0605597713.
За последние 60 дней изменение цены RAGE на USD составило $ +0.0680268171.
За последние 90 дней изменение цены RAGE на USD составило $ +0.0359734224752438.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00111489
|+1.21%
|30 дней
|$ -0.0605597713
|-64.81%
|60 дней
|$ +0.0680268171
|+72.81%
|90 дней
|$ +0.0359734224752438
|+62.60%
Ознакомьтесь с последним анализом цен RAGE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.14%
+1.21%
-10.33%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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|1 RAGE к AUD
A$0.15043357
|1 RAGE к GBP
￡0.07568397
|1 RAGE к EUR
€0.08969952
|1 RAGE к USD
$0.093437
|1 RAGE к MYR
RM0.41953213
|1 RAGE к TRY
₺3.31514476
|1 RAGE к JPY
¥14.65652782
|1 RAGE к RUB
₽9.59224242
|1 RAGE к INR
₹8.07015369
|1 RAGE к IDR
Rp1,531.75385328
|1 RAGE к PHP
₱5.47447383
|1 RAGE к EGP
￡E.4.71109354
|1 RAGE к BRL
R$0.5699657
|1 RAGE к CAD
C$0.13361491
|1 RAGE к BDT
৳11.30213952
|1 RAGE к NGN
₦145.3132224
|1 RAGE к UAH
₴3.93182896
|1 RAGE к VES
Bs4.952161
|1 RAGE к PKR
Rs26.03341694
|1 RAGE к KZT
₸49.33286726
|1 RAGE к THB
฿3.24132953
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NT$3.08155226
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Fr0.08502767
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