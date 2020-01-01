Токеномика Raft (RAFT)

Токеномика Raft (RAFT)

Откройте для себя ключевую информацию о Raft (RAFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Raft (RAFT)

Raft is a DeFi protocol that lets you generate R by depositing liquid staking tokens (LSDs) as collateral, providing a capital-efficient way to borrow while keeping your staking rewards.

R is a decentralized USD stablecoin backed by liquid staking tokens like stETH (Lido Staked ETH) and rETH (Rocket Pool ETH).

R aims to be the stablecoin of choice within the decentralized ecosystem, with deep liquidity across many trading pairs and a stable peg to the US dollar maintained through a combination of hard and soft peg mechanisms.

Официальный сайт:
https://www.raft.fi/
Whitepaper:
https://docs.raft.fi/

Токеномика и анализ цен Raft (RAFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raft (RAFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 98,84K
$ 98,84K$ 98,84K
Общее предложение:
$ 2,50B
$ 2,50B$ 2,50B
Оборотное предложение:
$ 1,85B
$ 1,85B$ 1,85B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 133,24K
$ 133,24K$ 133,24K
Исторический максимум:
$ 0,01318318
$ 0,01318318$ 0,01318318
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Raft (RAFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Raft (RAFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RAFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RAFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAFT, изучите текущую цену RAFT!

Прогноз цены RAFT

Хотите узнать, куда может двигаться RAFT? Наша страница прогноза цены RAFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.