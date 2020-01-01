Токеномика Raft (RAFT)
Информация о Raft (RAFT)
Raft is a DeFi protocol that lets you generate R by depositing liquid staking tokens (LSDs) as collateral, providing a capital-efficient way to borrow while keeping your staking rewards.
R is a decentralized USD stablecoin backed by liquid staking tokens like stETH (Lido Staked ETH) and rETH (Rocket Pool ETH).
R aims to be the stablecoin of choice within the decentralized ecosystem, with deep liquidity across many trading pairs and a stable peg to the US dollar maintained through a combination of hard and soft peg mechanisms.
Токеномика и анализ цен Raft (RAFT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raft (RAFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Raft (RAFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Raft (RAFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RAFT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RAFT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAFT, изучите текущую цену RAFT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.