Токеномика Raft (RAFT) Откройте для себя ключевую информацию о Raft (RAFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Raft (RAFT) Raft is a DeFi protocol that lets you generate R by depositing liquid staking tokens (LSDs) as collateral, providing a capital-efficient way to borrow while keeping your staking rewards. R is a decentralized USD stablecoin backed by liquid staking tokens like stETH (Lido Staked ETH) and rETH (Rocket Pool ETH). R aims to be the stablecoin of choice within the decentralized ecosystem, with deep liquidity across many trading pairs and a stable peg to the US dollar maintained through a combination of hard and soft peg mechanisms. Официальный сайт: https://www.raft.fi/ Whitepaper: https://docs.raft.fi/ Купить RAFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Raft (RAFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raft (RAFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 98,84K $ 98,84K $ 98,84K Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 1,85B $ 1,85B $ 1,85B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 133,24K $ 133,24K $ 133,24K Исторический максимум: $ 0,01318318 $ 0,01318318 $ 0,01318318 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Raft (RAFT)

Токеномика Raft (RAFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Raft (RAFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAFT, изучите текущую цену RAFT!

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