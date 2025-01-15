Цена Race Kingdom (ATOZ)
Текущая цена Race Kingdom (ATOZ) сегодня составляет 0.03661908 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ATOZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Race Kingdom:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 39.11K USD
- Изменение цены Race Kingdom в течение дня составляет +0.19%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Race Kingdom на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Race Kingdom на USD составило $ -0.0030027938.
За последние 60 дней изменение цены Race Kingdom на USD составило $ -0.0025776683.
За последние 90 дней изменение цены Race Kingdom на USD составило $ -0.006927941418625244.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.19%
|30 дней
|$ -0.0030027938
|-8.20%
|60 дней
|$ -0.0025776683
|-7.03%
|90 дней
|$ -0.006927941418625244
|-15.90%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Race Kingdom: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.13%
+0.19%
+0.10%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Race Kingdom is a Metaverse Web3 game with hyper immersive gameplay. Race Kingdom allows us to have a different identity, to have the friends we wish, to attend events, to buy goods and services instantly, just like in the real world, but in digital form. Within the Race Kingdom, the only way for players to survive is to buy, train, breed, and race multiple creatures. When their creatures succeed, the players earn the highly valuable ATOZ that powers the Race Kingdom. There will be 3800 in-Game NFTs will accelerate the development of the Metaverse by encouraging the growth of digital marketplaces. This model gives developers a global audience and consumers a unified experience.
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|1 ATOZ к AUD
A$0.0589567188
|1 ATOZ к GBP
￡0.0296614548
|1 ATOZ к EUR
€0.0355205076
|1 ATOZ к USD
$0.03661908
|1 ATOZ к MYR
RM0.16478586
|1 ATOZ к TRY
₺1.2988787676
|1 ATOZ к JPY
¥5.7865470216
|1 ATOZ к RUB
₽3.784581918
|1 ATOZ к INR
₹3.1682828016
|1 ATOZ к IDR
Rp600.3126908352
|1 ATOZ к PHP
₱2.1510047592
|1 ATOZ к EGP
￡E.1.847432586
|1 ATOZ к BRL
R$0.2219116248
|1 ATOZ к CAD
C$0.0523652844
|1 ATOZ к BDT
৳4.4539787004
|1 ATOZ к NGN
₦56.8617412332
|1 ATOZ к UAH
₴1.5493532748
|1 ATOZ к VES
Bs1.94081124
|1 ATOZ к PKR
Rs10.205737596
|1 ATOZ к KZT
₸19.4366752824
|1 ATOZ к THB
฿1.2703158852
|1 ATOZ к TWD
NT$1.2076972584
|1 ATOZ к CHF
Fr0.0333233628
|1 ATOZ к HKD
HK$0.2848964424
|1 ATOZ к MAD
.د.م0.3687541356