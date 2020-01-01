Токеномика Raccoon Dog (RACCOONDOG)
Информация о Raccoon Dog (RACCOONDOG)
The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump
Токеномика и анализ цен Raccoon Dog (RACCOONDOG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raccoon Dog (RACCOONDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Raccoon Dog (RACCOONDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Raccoon Dog (RACCOONDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов RACCOONDOG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов RACCOONDOG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RACCOONDOG, изучите текущую цену RACCOONDOG!
Прогноз цены RACCOONDOG
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