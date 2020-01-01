Токеномика Raccoon Dog (RACCOONDOG) Откройте для себя ключевую информацию о Raccoon Dog (RACCOONDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Raccoon Dog (RACCOONDOG) The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump Официальный сайт: https://raccoondog.meme/ Купить RACCOONDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Raccoon Dog (RACCOONDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Raccoon Dog (RACCOONDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,42K $ 24,42K $ 24,42K Общее предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Оборотное предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,42K $ 24,42K $ 24,42K Исторический максимум: $ 0,00086669 $ 0,00086669 $ 0,00086669 Исторический минимум: $ 0,0000123 $ 0,0000123 $ 0,0000123 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Raccoon Dog (RACCOONDOG)

Токеномика Raccoon Dog (RACCOONDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Raccoon Dog (RACCOONDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RACCOONDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RACCOONDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RACCOONDOG, изучите текущую цену RACCOONDOG!

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