Токеномика RabBitcoin (RBTC)

Токеномика RabBitcoin (RBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о RabBitcoin (RBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о RabBitcoin (RBTC)

Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions.

Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards.

Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms.

Официальный сайт:
http://rockyrabbit.io/
Whitepaper:
https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf

Токеномика и анализ цен RabBitcoin (RBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RabBitcoin (RBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,73M
$ 6,73M$ 6,73M
Общее предложение:
$ 21,00T
$ 21,00T$ 21,00T
Оборотное предложение:
$ 12,69T
$ 12,69T$ 12,69T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,14M
$ 11,14M$ 11,14M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика RabBitcoin (RBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RabBitcoin (RBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBTC, изучите текущую цену RBTC!

Прогноз цены RBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.