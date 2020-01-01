Токеномика RabBitcoin (RBTC) Откройте для себя ключевую информацию о RabBitcoin (RBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RabBitcoin (RBTC) Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms. Официальный сайт: http://rockyrabbit.io/ Whitepaper: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf Купить RBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен RabBitcoin (RBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RabBitcoin (RBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,73M $ 6,73M $ 6,73M Общее предложение: $ 21,00T $ 21,00T $ 21,00T Оборотное предложение: $ 12,69T $ 12,69T $ 12,69T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,14M $ 11,14M $ 11,14M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RabBitcoin (RBTC)

Токеномика RabBitcoin (RBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RabBitcoin (RBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RBTC, изучите текущую цену RBTC!

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