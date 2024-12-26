Цена RabBitcoin (RBTC)
Текущая цена RabBitcoin (RBTC) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 59.29M USD. Цена RBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка RabBitcoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.16M USD
- Изменение цены RabBitcoin в течение дня составляет +0.31%
- Оборотное предложение составляет 12.69T USD
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За сегодня изменение цены RabBitcoin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RabBitcoin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены RabBitcoin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RabBitcoin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.31%
|30 дней
|$ 0
|-31.51%
|60 дней
|$ 0
|+24.39%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен RabBitcoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.32%
+0.31%
+4.84%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms.
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