Токеномика QVRS (QVRS) Откройте для себя ключевую информацию о QVRS (QVRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QVRS (QVRS) Qvrse is a next-gen loyalty platform. With NFT collections and digital albums for loyalty, metaverse for interaction, and AI agents for engagement, brands can build fast and flexible loyalty programs that keep young audiences engaged, coming back, and providing valuable data in the process. As a B2B2C platform, Qvrse empowers brands with tools to create meaningful customer relationships and foster collaborations with other brands. Qvrse unlocks new value and drives deeper customer engagement in a connected digital ecosystem by enabling seamless digital asset interoperability and brand perk exchanges. KEY FEATURES Branded digital loyalty albums with gamified fields

NFT collections

Brand’s metaverse

Marketplace for digital rewards and perks

AI agents for community management. Официальный сайт: https://qvrse.io/ Whitepaper: https://about.qvrse.io/assets/docs/qvrse-WP.pdf Купить QVRS сейчас!

Токеномика и анализ цен QVRS (QVRS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QVRS (QVRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,99M $ 5,99M $ 5,99M Исторический максимум: $ 0,112171 $ 0,112171 $ 0,112171 Исторический минимум: $ 0,03587469 $ 0,03587469 $ 0,03587469 Текущая цена: $ 0,059935 $ 0,059935 $ 0,059935 Узнайте больше о цене QVRS (QVRS)

Токеномика QVRS (QVRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QVRS (QVRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QVRS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QVRS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QVRS, изучите текущую цену QVRS!

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