Токеномика Quiztok (QTCON) Откройте для себя ключевую информацию о Quiztok (QTCON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quiztok (QTCON) Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge. Официальный сайт: https://quiztok.com Whitepaper: https://quiztok.gitbook.io/qtcon_eng/ Купить QTCON сейчас!

Токеномика и анализ цен Quiztok (QTCON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quiztok (QTCON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,81M $ 11,81M $ 11,81M Общее предложение: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Оборотное предложение: $ 11,38B $ 11,38B $ 11,38B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,45M $ 12,45M $ 12,45M Исторический максимум: $ 0,18656 $ 0,18656 $ 0,18656 Исторический минимум: $ 0,00081581 $ 0,00081581 $ 0,00081581 Текущая цена: $ 0,00103718 $ 0,00103718 $ 0,00103718 Узнайте больше о цене Quiztok (QTCON)

Токеномика Quiztok (QTCON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quiztok (QTCON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QTCON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QTCON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QTCON, изучите текущую цену QTCON!

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