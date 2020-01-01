Токеномика Quicksilver (QCK) Откройте для себя ключевую информацию о Quicksilver (QCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quicksilver (QCK) Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Официальный сайт: https://quicksilver.zone Купить QCK сейчас!

Токеномика и анализ цен Quicksilver (QCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quicksilver (QCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 324.88K $ 324.88K $ 324.88K Общее предложение: $ 289.93M $ 289.93M $ 289.93M Оборотное предложение: $ 136.82M $ 136.82M $ 136.82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 688.41K $ 688.41K $ 688.41K Исторический максимум: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00237445 $ 0.00237445 $ 0.00237445 Узнайте больше о цене Quicksilver (QCK)

Токеномика Quicksilver (QCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quicksilver (QCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QCK, изучите текущую цену QCK!

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