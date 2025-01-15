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Цена Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

USD

График цены Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) в реальном времени

$0.625184
$0.625184$0.625184
0.00%(1D)

Цена Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) сегодня

Текущая цена Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) сегодня составляет 0.625184 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена QCKUJI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Quark Protocol Staked KUJI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.47 USD
- Изменение цены Quark Protocol Staked KUJI в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) - USD

За сегодня изменение цены Quark Protocol Staked KUJI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Quark Protocol Staked KUJI на USD составило $ -0.1499346277.
За последние 60 дней изменение цены Quark Protocol Staked KUJI на USD составило $ +0.2280875667.
За последние 90 дней изменение цены Quark Protocol Staked KUJI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.1499346277-23.98%
60 дней$ +0.2280875667+36.48%
90 дней$ 0--

Анализ цен Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Quark Protocol Staked KUJI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 4.89
$ 4.89$ 4.89

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Рыночная информация Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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$ 2.47$ 2.47

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Что такое Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

Liquid-staked auto-compounding derivative of KUJI, through Quark Protocol.

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Источник Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

Официальный веб-сайт

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QCKUJI на местную валюту

1 QCKUJI к AUD
A$1.00654624
1 QCKUJI к GBP
0.50639904
1 QCKUJI к EUR
0.60017664
1 QCKUJI к USD
$0.625184
1 QCKUJI к MYR
RM2.80707616
1 QCKUJI к TRY
22.18152832
1 QCKUJI к JPY
¥98.06636224
1 QCKUJI к RUB
64.18138944
1 QCKUJI к INR
53.99714208
1 QCKUJI к IDR
Rp10,248.91639296
1 QCKUJI к PHP
36.62953056
1 QCKUJI к EGP
￡E.31.52177728
1 QCKUJI к BRL
R$3.8136224
1 QCKUJI к CAD
C$0.89401312
1 QCKUJI к BDT
75.62225664
1 QCKUJI к NGN
972.2861568
1 QCKUJI к UAH
26.30774272
1 QCKUJI к VES
Bs33.134752
1 QCKUJI к PKR
Rs174.18876608
1 QCKUJI к KZT
330.08464832
1 QCKUJI к THB
฿21.68763296
1 QCKUJI к TWD
NT$20.61856832
1 QCKUJI к CHF
Fr0.56891744
1 QCKUJI к HKD
HK$4.86393152
1 QCKUJI к MAD
.د.م6.25809184