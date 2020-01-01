Токеномика QORBI (QORBI)

Токеномика QORBI (QORBI)

Откройте для себя ключевую информацию о QORBI (QORBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о QORBI (QORBI)

QORBI WORLD is an innovative gaming ecosystem where players can compete, earn, and thrive across a diverse range of games. At its core is the One Tap FPS game, which combines fast-paced action with rewarding gameplay mechanics. Players can rank on leaderboards, earn QORBI tokens, and use them across the ecosystem for various benefits.

The ecosystem includes:

Cross-game NFTs: Players can own, customize, and pledge QORBs, which influence their earning potential.

QORB Pools: A staking system where players pledge their QORBs or play on behalf of pool owners to earn rewards.

Qorbi Marketplace: A platform for trading, renting, and showcasing QORBI assets.

Elite Gaming Program: Designed for large communities to join and earn collectively.

Upcoming Games: Expanding beyond One Tap with games like One Tap Mobile, Brawl, and Roam, creating a diverse gaming portfolio.

QORBI WORLD's vision is to redefine competitive gaming by integrating blockchain-based earning and creating an interconnected gaming universe with progressive systems, a solid gameplay loop, and opportunities for players to maximize rewards.

Официальный сайт:
https://qorbiworld.com

Токеномика и анализ цен QORBI (QORBI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене QORBI (QORBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,76K
$ 19,76K$ 19,76K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 34,25M
$ 34,25M$ 34,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 288,46K
$ 288,46K$ 288,46K
Исторический максимум:
$ 0,00924041
$ 0,00924041$ 0,00924041
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00057692
$ 0,00057692$ 0,00057692

Токеномика QORBI (QORBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики QORBI (QORBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QORBI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QORBI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QORBI, изучите текущую цену QORBI!

Прогноз цены QORBI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.