Токеномика QORBI (QORBI) Откройте для себя ключевую информацию о QORBI (QORBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о QORBI (QORBI) QORBI WORLD is an innovative gaming ecosystem where players can compete, earn, and thrive across a diverse range of games. At its core is the One Tap FPS game, which combines fast-paced action with rewarding gameplay mechanics. Players can rank on leaderboards, earn QORBI tokens, and use them across the ecosystem for various benefits. The ecosystem includes: Cross-game NFTs: Players can own, customize, and pledge QORBs, which influence their earning potential. QORB Pools: A staking system where players pledge their QORBs or play on behalf of pool owners to earn rewards. Qorbi Marketplace: A platform for trading, renting, and showcasing QORBI assets. Elite Gaming Program: Designed for large communities to join and earn collectively. Upcoming Games: Expanding beyond One Tap with games like One Tap Mobile, Brawl, and Roam, creating a diverse gaming portfolio. QORBI WORLD's vision is to redefine competitive gaming by integrating blockchain-based earning and creating an interconnected gaming universe with progressive systems, a solid gameplay loop, and opportunities for players to maximize rewards. Официальный сайт: https://qorbiworld.com Купить QORBI сейчас!

Токеномика и анализ цен QORBI (QORBI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене QORBI (QORBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,76K $ 19,76K $ 19,76K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 34,25M $ 34,25M $ 34,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 288,46K $ 288,46K $ 288,46K Исторический максимум: $ 0,00924041 $ 0,00924041 $ 0,00924041 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00057692 $ 0,00057692 $ 0,00057692 Узнайте больше о цене QORBI (QORBI)

Токеномика QORBI (QORBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики QORBI (QORBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QORBI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QORBI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QORBI, изучите текущую цену QORBI!

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