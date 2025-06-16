Цена QORBI (QORBI)
Текущая цена QORBI (QORBI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 19,76K USD. Цена QORBI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка QORBI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены QORBI в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 34,25M USD
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За сегодня изменение цены QORBI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены QORBI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены QORBI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены QORBI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
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|30 дней
|$ 0
|0,00%
|60 дней
|$ 0
|+0,53%
|90 дней
|$ 0
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QORBI WORLD is an innovative gaming ecosystem where players can compete, earn, and thrive across a diverse range of games. At its core is the One Tap FPS game, which combines fast-paced action with rewarding gameplay mechanics. Players can rank on leaderboards, earn QORBI tokens, and use them across the ecosystem for various benefits. The ecosystem includes: Cross-game NFTs: Players can own, customize, and pledge QORBs, which influence their earning potential. QORB Pools: A staking system where players pledge their QORBs or play on behalf of pool owners to earn rewards. Qorbi Marketplace: A platform for trading, renting, and showcasing QORBI assets. Elite Gaming Program: Designed for large communities to join and earn collectively. Upcoming Games: Expanding beyond One Tap with games like One Tap Mobile, Brawl, and Roam, creating a diverse gaming portfolio. QORBI WORLD's vision is to redefine competitive gaming by integrating blockchain-based earning and creating an interconnected gaming universe with progressive systems, a solid gameplay loop, and opportunities for players to maximize rewards.
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