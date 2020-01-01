Токеномика PUTinCoin (PUT) Откройте для себя ключевую информацию о PUTinCoin (PUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUTinCoin (PUT) PUTinCoin was created to pay tribute to the people, the economic success and the president of one of the largest and greatest countries in the world: Russia! The decision to develop a crypto-currency dedicated to Russia was made to support the fast growing Russian economy and market within the country and beyond its borders. With PUTinCoin a lot of possibilities will be provided for businesses, traders, private persons, social and economic projects. The present and future technology, services and apps are and will always be free to use! Официальный сайт: https://putincoin.org Купить PUT сейчас!

Токеномика и анализ цен PUTinCoin (PUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUTinCoin (PUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 366,34K $ 366,34K $ 366,34K Общее предложение: $ 24,50B $ 24,50B $ 24,50B Оборотное предложение: $ 2,20B $ 2,20B $ 2,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,09M $ 4,09M $ 4,09M Исторический максимум: $ 0,04497617 $ 0,04497617 $ 0,04497617 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016677 $ 0,00016677 $ 0,00016677 Узнайте больше о цене PUTinCoin (PUT)

Токеномика PUTinCoin (PUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUTinCoin (PUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUT, изучите текущую цену PUT!

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