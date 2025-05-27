Цена Purrfect Universe (PUR)
Текущая цена Purrfect Universe (PUR) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена PUR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Purrfect Universe:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Purrfect Universe в течение дня составляет -4,36%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Purrfect Universe на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Purrfect Universe на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Purrfect Universe на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Purrfect Universe на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-4,36%
|30 дней
|$ 0
|-18,14%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Purrfect Universe: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,01%
-4,36%
-13,50%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.
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