Что такое Pupu (PUPU)

Pupu is a community-driven meme project centered around the character "Pupu the Frog," who represents lighthearted fun and adventure within the crypto space. The project aims to build a digital ecosystem where holders can engage with the narrative of Pupu through memes, social interactions, and community activities. At its core, the project highlights creativity, entertainment, and community participation as primary utilities, while maintaining a transparent and decentralized structure that evolves through user engagement.

Источник Pupu (PUPU) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pupu (USD)

Сколько будет стоить Pupu (PUPU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pupu (PUPU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pupu.

Проверьте прогноз цены Pupu!

PUPU на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Pupu (PUPU)

Понимание токеномики Pupu (PUPU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUPU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pupu (PUPU) Сколько стоит Pupu (PUPU) на сегодня? Актуальная цена PUPU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PUPU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PUPU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Pupu? Рыночная капитализация PUPU составляет $ 4,34K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PUPU? Циркулирующее предложение PUPU составляет 998,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PUPU? PUPU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PUPU за все время (ATL)? PUPU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PUPU? Объем торгов за последние 24 часа для PUPU составляет -- USD . Вырастет ли PUPU в цене в этом году? PUPU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUPU для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Pupu (PUPU)