Токеномика Puppet on Sol (PUPPET)

Токеномика Puppet on Sol (PUPPET)

Откройте для себя ключевую информацию о Puppet on Sol (PUPPET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Puppet on Sol (PUPPET)

Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time.

In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control.

The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.

Официальный сайт:
https://www.puppetonsol.xyz

Токеномика и анализ цен Puppet on Sol (PUPPET)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Puppet on Sol (PUPPET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,59K
$ 10,59K$ 10,59K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,59K
$ 10,59K$ 10,59K
Исторический максимум:
$ 0,00706442
$ 0,00706442$ 0,00706442
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Puppet on Sol (PUPPET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Puppet on Sol (PUPPET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUPPET, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUPPET.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUPPET, изучите текущую цену PUPPET!

Прогноз цены PUPPET

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.