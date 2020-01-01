Токеномика PUNK (SPUNK)

Токеномика PUNK (SPUNK)

Откройте для себя ключевую информацию о PUNK (SPUNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PUNK (SPUNK)

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers.

$PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

Официальный сайт:
https://www.spacepunks.club/punk-token
Whitepaper:
https://www.spacepunks.club/punk-token

Токеномика и анализ цен PUNK (SPUNK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUNK (SPUNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 77,72K
$ 77,72K$ 77,72K
Общее предложение:
$ 95,51M
$ 95,51M$ 95,51M
Оборотное предложение:
$ 95,51M
$ 95,51M$ 95,51M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 77,72K
$ 77,72K$ 77,72K
Исторический максимум:
$ 0,01938285
$ 0,01938285$ 0,01938285
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00081401
$ 0,00081401$ 0,00081401

Токеномика PUNK (SPUNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PUNK (SPUNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPUNK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPUNK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPUNK, изучите текущую цену SPUNK!

Прогноз цены SPUNK

Хотите узнать, куда может двигаться SPUNK? Наша страница прогноза цены SPUNK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.