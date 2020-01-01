Токеномика PUNK (SPUNK) Откройте для себя ключевую информацию о PUNK (SPUNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUNK (SPUNK) $PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders. Официальный сайт: https://www.spacepunks.club/punk-token Whitepaper: https://www.spacepunks.club/punk-token Купить SPUNK сейчас!

Токеномика и анализ цен PUNK (SPUNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUNK (SPUNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 77,72K $ 77,72K $ 77,72K Общее предложение: $ 95,51M $ 95,51M $ 95,51M Оборотное предложение: $ 95,51M $ 95,51M $ 95,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,72K $ 77,72K $ 77,72K Исторический максимум: $ 0,01938285 $ 0,01938285 $ 0,01938285 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00081401 $ 0,00081401 $ 0,00081401 Узнайте больше о цене PUNK (SPUNK)

Токеномика PUNK (SPUNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUNK (SPUNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPUNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPUNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPUNK, изучите текущую цену SPUNK!

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