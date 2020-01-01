Токеномика PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Откройте для себя ключевую информацию о PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Официальный сайт: https://pumptrumpsol.fun/ Купить PUMPTRUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUMP TRUMP (PUMPTRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,33K $ 6,33K $ 6,33K Общее предложение: $ 999,59M $ 999,59M $ 999,59M Оборотное предложение: $ 999,59M $ 999,59M $ 999,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,33K $ 6,33K $ 6,33K Исторический максимум: $ 0,0030988 $ 0,0030988 $ 0,0030988 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Токеномика PUMP TRUMP (PUMPTRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMPTRUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMPTRUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMPTRUMP, изучите текущую цену PUMPTRUMP!

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