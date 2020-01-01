Токеномика Pulse Drip (PDRIP) Откройте для себя ключевую информацию о Pulse Drip (PDRIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pulse Drip (PDRIP) Pulse Drip, where your money works harder for you! Think of it like a high-interest savings account, but with a twist. Pulse Drip combines the power of Pulsechain to give your investments a boost like never before. Now, we get it, this might sound a bit techy at first. But relax, we're here to guide you through it all. In simple terms, Pulse Drip helps your money grow faster by using Pulsechain magic. It's not just a finance thing – it's like a cool adventure for your savings. Let's dive in together and discover why Pulse Drip is the smart, simple way to make your money work for you! Официальный сайт: https://www.pulsedrip.io/ Whitepaper: https://pulse-drip.gitbook.io/pulse-drip Купить PDRIP сейчас!

Токеномика и анализ цен Pulse Drip (PDRIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pulse Drip (PDRIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,30K $ 50,30K $ 50,30K Исторический максимум: $ 5,17 $ 5,17 $ 5,17 Исторический минимум: $ 0,00916786 $ 0,00916786 $ 0,00916786 Текущая цена: $ 0,01005966 $ 0,01005966 $ 0,01005966 Узнайте больше о цене Pulse Drip (PDRIP)

Токеномика Pulse Drip (PDRIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pulse Drip (PDRIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PDRIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PDRIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PDRIP, изучите текущую цену PDRIP!

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