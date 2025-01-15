Цена Pulse Drip (PDRIP)
Текущая цена Pulse Drip (PDRIP) сегодня составляет 0.310762 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PDRIP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pulse Drip:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.56K USD
- Изменение цены Pulse Drip в течение дня составляет +9.32%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Pulse Drip на USD составило $ +0.02649686.
За последние 30 дней изменение цены Pulse Drip на USD составило $ -0.1637149531.
За последние 60 дней изменение цены Pulse Drip на USD составило $ -0.2055161091.
За последние 90 дней изменение цены Pulse Drip на USD составило $ -0.8496658989507553.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.02649686
|+9.32%
|30 дней
|$ -0.1637149531
|-52.68%
|60 дней
|$ -0.2055161091
|-66.13%
|90 дней
|$ -0.8496658989507553
|-73.22%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Pulse Drip: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.28%
+9.32%
+0.89%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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