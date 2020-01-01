Токеномика PULSAR (PLSR) Откройте для себя ключевую информацию о PULSAR (PLSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PULSAR (PLSR) Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR. Официальный сайт: https://pulsar.game/home Whitepaper: https://whitepaper.pulsar.game/ Купить PLSR сейчас!

Токеномика и анализ цен PULSAR (PLSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PULSAR (PLSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 256,58M $ 256,58M $ 256,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,87M $ 12,87M $ 12,87M Исторический максимум: $ 0,03792595 $ 0,03792595 $ 0,03792595 Исторический минимум: $ 0,00278305 $ 0,00278305 $ 0,00278305 Текущая цена: $ 0,01286986 $ 0,01286986 $ 0,01286986 Узнайте больше о цене PULSAR (PLSR)

Токеномика PULSAR (PLSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PULSAR (PLSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLSR, изучите текущую цену PLSR!

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