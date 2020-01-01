Токеномика pufETH (PUFETH) Откройте для себя ключевую информацию о pufETH (PUFETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о pufETH (PUFETH) Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points. Официальный сайт: https://puffer.fi/ Whitepaper: https://docs.puffer.fi/ Купить PUFETH сейчас!

Токеномика и анализ цен pufETH (PUFETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене pufETH (PUFETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 227,55K $ 227,55K $ 227,55K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 587,15M $ 587,15M $ 587,15M Исторический максимум: $ 4 182,37 $ 4 182,37 $ 4 182,37 Исторический минимум: $ 1 459,34 $ 1 459,34 $ 1 459,34 Текущая цена: $ 2 580,35 $ 2 580,35 $ 2 580,35 Узнайте больше о цене pufETH (PUFETH)

Токеномика pufETH (PUFETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики pufETH (PUFETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUFETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUFETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUFETH, изучите текущую цену PUFETH!

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