Токеномика pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Токеномика pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Откройте для себя ключевую информацию о pSTAKE Staked ATOM (STKATOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.

Официальный сайт:
https://pstake.finance/atom

Токеномика и анализ цен pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене pSTAKE Staked ATOM (STKATOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 6,52K
$ 6,52K$ 6,52K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,15K
$ 39,15K$ 39,15K
Исторический максимум:
$ 21,11
$ 21,11$ 21,11
Исторический минимум:
$ 0,02327533
$ 0,02327533$ 0,02327533
Текущая цена:
$ 6,0
$ 6,0$ 6,0

Токеномика pSTAKE Staked ATOM (STKATOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STKATOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STKATOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STKATOM, изучите текущую цену STKATOM!

Прогноз цены STKATOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.