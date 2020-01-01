Токеномика pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) Откройте для себя ключевую информацию о pSTAKE Staked ATOM (STKATOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain. Официальный сайт: https://pstake.finance/atom Купить STKATOM сейчас!

Токеномика и анализ цен pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене pSTAKE Staked ATOM (STKATOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 6,52K $ 6,52K $ 6,52K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,15K $ 39,15K $ 39,15K Исторический максимум: $ 21,11 $ 21,11 $ 21,11 Исторический минимум: $ 0,02327533 $ 0,02327533 $ 0,02327533 Текущая цена: $ 6,0 $ 6,0 $ 6,0 Узнайте больше о цене pSTAKE Staked ATOM (STKATOM)

Токеномика pSTAKE Staked ATOM (STKATOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STKATOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STKATOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STKATOM, изучите текущую цену STKATOM!

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