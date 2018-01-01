Токеномика PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Токеномика PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Откройте для себя ключевую информацию о PssyMonstr (PSSYMONSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !!

Официальный сайт:
https://pssymonstr.io/
Whitepaper:
https://medium.com/@solanamonstr/pussy-monster-white-paper-4530bb41c496

Токеномика и анализ цен PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PssyMonstr (PSSYMONSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 37,31K
$ 37,31K$ 37,31K
Общее предложение:
$ 998,89M
$ 998,89M$ 998,89M
Оборотное предложение:
$ 998,89M
$ 998,89M$ 998,89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 37,31K
$ 37,31K$ 37,31K
Исторический максимум:
$ 0,00318375
$ 0,00318375$ 0,00318375
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PssyMonstr (PSSYMONSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PssyMonstr (PSSYMONSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PSSYMONSTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PSSYMONSTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSSYMONSTR, изучите текущую цену PSSYMONSTR!

Прогноз цены PSSYMONSTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.