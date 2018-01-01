Токеномика PssyMonstr (PSSYMONSTR) Откройте для себя ключевую информацию о PssyMonstr (PSSYMONSTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PssyMonstr (PSSYMONSTR) Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !! Официальный сайт: https://pssymonstr.io/ Whitepaper: https://medium.com/@solanamonstr/pussy-monster-white-paper-4530bb41c496 Купить PSSYMONSTR сейчас!

Токеномика и анализ цен PssyMonstr (PSSYMONSTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PssyMonstr (PSSYMONSTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,31K $ 37,31K $ 37,31K Общее предложение: $ 998,89M $ 998,89M $ 998,89M Оборотное предложение: $ 998,89M $ 998,89M $ 998,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,31K $ 37,31K $ 37,31K Исторический максимум: $ 0,00318375 $ 0,00318375 $ 0,00318375 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Токеномика PssyMonstr (PSSYMONSTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PssyMonstr (PSSYMONSTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSSYMONSTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSSYMONSTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSSYMONSTR, изучите текущую цену PSSYMONSTR!

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