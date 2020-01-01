Токеномика Prove Mom Wrong ($PMW) Откройте для себя ключевую информацию о Prove Mom Wrong ($PMW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prove Mom Wrong ($PMW) The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential. Официальный сайт: https://www.provemomwrong.com/ Купить $PMW сейчас!

Токеномика и анализ цен Prove Mom Wrong ($PMW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prove Mom Wrong ($PMW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,12K $ 6,12K $ 6,12K Общее предложение: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M Оборотное предложение: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,12K $ 6,12K $ 6,12K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Prove Mom Wrong ($PMW)

Токеномика Prove Mom Wrong ($PMW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prove Mom Wrong ($PMW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $PMW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $PMW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PMW, изучите текущую цену $PMW!

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