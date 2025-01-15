Цена Prove Mom Wrong ($PMW)
Текущая цена Prove Mom Wrong ($PMW) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 162.77K USD. Цена $PMW к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Prove Mom Wrong:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.46K USD
- Изменение цены Prove Mom Wrong в течение дня составляет +7.93%
- Оборотное предложение составляет 999.94M USD
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За сегодня изменение цены Prove Mom Wrong на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Prove Mom Wrong на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Prove Mom Wrong на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Prove Mom Wrong на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+7.93%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Prove Mom Wrong: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.79%
+7.93%
-45.64%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.
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