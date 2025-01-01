Токеномика Proof of Presence (POP)

Токеномика Proof of Presence (POP)

Откройте для себя ключевую информацию о Proof of Presence (POP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Proof of Presence (POP)

POP is a meme-inspired, deflationary token built on the Base network. It distributes a portion of transaction fees back to holders as ETH whenever certain on-chain conditions are met. By design, POP uses a low transaction fee where 0.99% is converted into ETH for rewards, and 0.01% is burned to gradually reduce the total supply. The contract has been renounced, indicating no further modifications can be made by its creators. POP launched with a 100% fair approach on Uniswap (no ICO, presales, or private allocations).

Официальный сайт:
https://pop.restaurant/
Whitepaper:
https://pop.restaurant/wp-content/uploads/2025/01/POP-Whitepaper-compressed.pdf

Токеномика и анализ цен Proof of Presence (POP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Proof of Presence (POP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11.11K
$ 11.11K$ 11.11K
Общее предложение:
$ 979.87K
$ 979.87K$ 979.87K
Оборотное предложение:
$ 979.87K
$ 979.87K$ 979.87K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11.11K
$ 11.11K$ 11.11K
Исторический максимум:
$ 0.262824
$ 0.262824$ 0.262824
Исторический минимум:
$ 0.00922974
$ 0.00922974$ 0.00922974
Текущая цена:
$ 0.01134295
$ 0.01134295$ 0.01134295

Токеномика Proof of Presence (POP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Proof of Presence (POP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POP, изучите текущую цену POP!

Прогноз цены POP

Хотите узнать, куда может двигаться POP? Наша страница прогноза цены POP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.