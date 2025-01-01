Токеномика Proof of Presence (POP)
Информация о Proof of Presence (POP)
POP is a meme-inspired, deflationary token built on the Base network. It distributes a portion of transaction fees back to holders as ETH whenever certain on-chain conditions are met. By design, POP uses a low transaction fee where 0.99% is converted into ETH for rewards, and 0.01% is burned to gradually reduce the total supply. The contract has been renounced, indicating no further modifications can be made by its creators. POP launched with a 100% fair approach on Uniswap (no ICO, presales, or private allocations).
Токеномика и анализ цен Proof of Presence (POP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Proof of Presence (POP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Proof of Presence (POP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Proof of Presence (POP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов POP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов POP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POP, изучите текущую цену POP!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.