Токеномика Proof of Presence (POP) Откройте для себя ключевую информацию о Proof of Presence (POP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Proof of Presence (POP) POP is a meme-inspired, deflationary token built on the Base network. It distributes a portion of transaction fees back to holders as ETH whenever certain on-chain conditions are met. By design, POP uses a low transaction fee where 0.99% is converted into ETH for rewards, and 0.01% is burned to gradually reduce the total supply. The contract has been renounced, indicating no further modifications can be made by its creators. POP launched with a 100% fair approach on Uniswap (no ICO, presales, or private allocations). Официальный сайт: https://pop.restaurant/ Whitepaper: https://pop.restaurant/wp-content/uploads/2025/01/POP-Whitepaper-compressed.pdf Купить POP сейчас!

Токеномика и анализ цен Proof of Presence (POP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Proof of Presence (POP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11.11K $ 11.11K $ 11.11K Общее предложение: $ 979.87K $ 979.87K $ 979.87K Оборотное предложение: $ 979.87K $ 979.87K $ 979.87K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11.11K $ 11.11K $ 11.11K Исторический максимум: $ 0.262824 $ 0.262824 $ 0.262824 Исторический минимум: $ 0.00922974 $ 0.00922974 $ 0.00922974 Текущая цена: $ 0.01134295 $ 0.01134295 $ 0.01134295 Узнайте больше о цене Proof of Presence (POP)

Токеномика Proof of Presence (POP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Proof of Presence (POP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POP, изучите текущую цену POP!

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