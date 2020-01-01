Токеномика Prol AI (PROL) Откройте для себя ключевую информацию о Prol AI (PROL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Prol AI (PROL) Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all. Официальный сайт: https://prol.ai Whitepaper: https://prol.ai/whitepaper Купить PROL сейчас!

Токеномика и анализ цен Prol AI (PROL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Prol AI (PROL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16.48K $ 16.48K $ 16.48K Общее предложение: $ 981.16M $ 981.16M $ 981.16M Оборотное предложение: $ 946.55M $ 946.55M $ 946.55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17.09K $ 17.09K $ 17.09K Исторический максимум: $ 0.00174475 $ 0.00174475 $ 0.00174475 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Prol AI (PROL)

Токеномика Prol AI (PROL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Prol AI (PROL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PROL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PROL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PROL, изучите текущую цену PROL!

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