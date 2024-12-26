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Цена Project Athena (ATHENA)

USD

График цены Project Athena (ATHENA) в реальном времени

$0.00058401
$0.00058401$0.00058401
+19.90%(1D)

Цена Project Athena (ATHENA) сегодня

Текущая цена Project Athena (ATHENA) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 584.01K USD. Цена ATHENA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Project Athena:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 21.46K USD
- Изменение цены Project Athena в течение дня составляет +19.97%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD

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Ценовые показатели Project Athena (ATHENA) - USD

За сегодня изменение цены Project Athena на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Project Athena на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Project Athena на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Project Athena на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+19.97%
30 дней$ 0+41.99%
60 дней$ 0+62.25%
90 дней$ 0--

Анализ цен Project Athena (ATHENA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Project Athena: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.74%

+19.97%

+13.62%

Рыночная информация Project Athena (ATHENA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 584.01K
$ 584.01K$ 584.01K

$ 21.46K
$ 21.46K$ 21.46K

1.00B
1.00B 1.00B

Что такое Project Athena (ATHENA)

Project Athena is a real-time data & AI company working towards helping users in web3 find promising projects while filtering out the scams & rugpulls. We are developing proprietary AI to do advanced code audits, project analysis and market analysis. On the side, we’re also looking into ways to protect users in web3 from phishing attempts, wallet drainers, etc. Our mission is to provide a streamlined user experience while keeping safety and security the top priority

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Источник Project Athena (ATHENA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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ATHENA на местную валюту

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