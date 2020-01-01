Токеномика Project 32 (32) Откройте для себя ключевую информацию о Project 32 (32), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Project 32 (32) Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation. Официальный сайт: https://www.32project.org/ Купить 32 сейчас!

Токеномика и анализ цен Project 32 (32) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Project 32 (32), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,30K $ 5,30K $ 5,30K Общее предложение: $ 3,23B $ 3,23B $ 3,23B Оборотное предложение: $ 3,23B $ 3,23B $ 3,23B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,30K $ 5,30K $ 5,30K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Project 32 (32)

Токеномика Project 32 (32): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Project 32 (32) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 32, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 32. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 32, изучите текущую цену 32!

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