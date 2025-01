Что такое Produce AI (PRAI)

Produce AI is a project specializing in the import of premium fruits and vegetables, optimizing supply chains with advanced AI technology. The project maximizes profits by strategically sourcing produce when prices are favorable and supply is abundant. Launched on February 1, 2024, its unique strengths lie in its 5+ years of industry expertise, consistent revenue generation, and its innovative approach to profit sharing through token ownership, offering investors a direct stake in its success through the $PRAI token.

Источник Produce AI (PRAI) Whitepaper Официальный веб-сайт