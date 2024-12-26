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Цена Private Wrapped wROSE (PWROSE)

USD

График цены Private Wrapped wROSE (PWROSE) в реальном времени

$0.085779
$0.085779$0.085779
-2.50%(1D)

Цена Private Wrapped wROSE (PWROSE) сегодня

Текущая цена Private Wrapped wROSE (PWROSE) сегодня составляет 0.085779 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 406.09K USD. Цена PWROSE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Private Wrapped wROSE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.36K USD
- Изменение цены Private Wrapped wROSE в течение дня составляет -2.54%
- Оборотное предложение составляет 4.73M USD

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Ценовые показатели Private Wrapped wROSE (PWROSE) - USD

За сегодня изменение цены Private Wrapped wROSE на USD составило $ -0.00224419424898774.
За последние 30 дней изменение цены Private Wrapped wROSE на USD составило $ -0.0041970378.
За последние 60 дней изменение цены Private Wrapped wROSE на USD составило $ +0.0283420335.
За последние 90 дней изменение цены Private Wrapped wROSE на USD составило $ +0.01035633469018216.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00224419424898774-2.54%
30 дней$ -0.0041970378-4.89%
60 дней$ +0.0283420335+33.04%
90 дней$ +0.01035633469018216+13.73%

Анализ цен Private Wrapped wROSE (PWROSE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Private Wrapped wROSE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.084989
$ 0.084989$ 0.084989

$ 0.088291
$ 0.088291$ 0.088291

$ 0.195036
$ 0.195036$ 0.195036

-0.56%

-2.54%

-9.06%

Рыночная информация Private Wrapped wROSE (PWROSE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 406.09K
$ 406.09K$ 406.09K

$ 3.36K
$ 3.36K$ 3.36K

4.73M
4.73M 4.73M

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Источник Private Wrapped wROSE (PWROSE)

Официальный веб-сайт

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PWROSE на местную валюту

1 PWROSE к AUD
A$0.1372464
1 PWROSE к GBP
0.06776541
1 PWROSE к EUR
0.08234784
1 PWROSE к USD
$0.085779
1 PWROSE к MYR
RM0.38428992
1 PWROSE к TRY
3.01684743
1 PWROSE к JPY
¥13.48703217
1 PWROSE к RUB
8.57532663
1 PWROSE к INR
7.32466881
1 PWROSE к IDR
Rp1,383.53206437
1 PWROSE к PHP
5.03179614
1 PWROSE к EGP
￡E.4.36271994
1 PWROSE к BRL
R$0.57643488
1 PWROSE к CAD
C$0.12266397
1 PWROSE к BDT
10.2334347
1 PWROSE к NGN
132.57916461
1 PWROSE к UAH
3.59070894
1 PWROSE к VES
Bs4.374729
1 PWROSE к PKR
Rs23.84055747
1 PWROSE к KZT
44.37605007
1 PWROSE к THB
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NT$2.80325772
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Fr0.07634331
1 PWROSE к HKD
HK$0.66564504
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