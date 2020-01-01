Токеномика Price Ai (PRICEAI) Откройте для себя ключевую информацию о Price Ai (PRICEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Price Ai (PRICEAI) Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token. Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains. Официальный сайт: https://www.priceaitoken.xyz Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1DZ4dVNpS7qN6JUV_EktuFyID-yblNBwS/view?usp=drivesdk Купить PRICEAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Price Ai (PRICEAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Price Ai (PRICEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,65K $ 2,65K $ 2,65K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,65K $ 2,65K $ 2,65K Исторический максимум: $ 0,071758 $ 0,071758 $ 0,071758 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012636 $ 0,00012636 $ 0,00012636 Узнайте больше о цене Price Ai (PRICEAI)

Токеномика Price Ai (PRICEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Price Ai (PRICEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRICEAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRICEAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRICEAI, изучите текущую цену PRICEAI!

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