Токеномика President Red (PRESI)
Информация о President Red (PRESI)
President Red $PRESI
President Red $PRESI is the groundbreaking crypto token launched by the dynamic artist Sexy Red on the Solana blockchain. Offering fans exclusive access to early music releases, special events, and unique merchandise, $PRESI merges music and decentralized finance in a revolutionary way. Join the $PRESI community and be part of an exciting new era in entertainment.
Токеномика и анализ цен President Red (PRESI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене President Red (PRESI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика President Red (PRESI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики President Red (PRESI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PRESI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PRESI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRESI, изучите текущую цену PRESI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.