Цена Pozo Coin (POZO)
Текущая цена Pozo Coin (POZO) сегодня составляет 10.18 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 6.11M USD. Цена POZO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Pozo Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.98K USD
- Изменение цены Pozo Coin в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 600.00K USD
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За сегодня изменение цены Pozo Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pozo Coin на USD составило $ 0.0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Pozo Coin на USD составило $ +0.0368770500.
За последние 90 дней изменение цены Pozo Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 дней
|$ +0.0368770500
|+0.36%
|90 дней
|$ 0
|--
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Pozo is a fun and lighthearted memecoin centered around the character Pozo, an electric blue frog with neon green spots and a digital crown. While embracing humor and creativity within the crypto world, Pozo takes inspiration from Vitalik Buterin’s vision that "memecoins can be more than just entertainment—they can drive real-world impact." Beyond the fun, Pozo is designed to build a vibrant, engaged community with a purpose. The project channels the collective energy of its community to support underfunded science and technology initiatives, turning memes into meaningful action. With Pozo, you’re not just part of a memecoin—you’re part of a movement that combines fun with real-world impact.
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|1 POZO к AUD
A$16.288
|1 POZO к GBP
￡8.0422
|1 POZO к EUR
€9.671
|1 POZO к USD
$10.18
|1 POZO к MYR
RM45.6064
|1 POZO к TRY
₺358.5396
|1 POZO к JPY
¥1,600.6014
|1 POZO к RUB
₽1,014.3352
|1 POZO к INR
₹869.372
|1 POZO к IDR
Rp164,193.5254
|1 POZO к PHP
₱597.1588
|1 POZO к EGP
￡E.516.9404
|1 POZO к BRL
R$64.0322
|1 POZO к CAD
C$14.6592
|1 POZO к BDT
৳1,214.474
|1 POZO к NGN
₦15,734.1062
|1 POZO к UAH
₴426.1348
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Bs519.18
|1 POZO к PKR
Rs2,829.3274
|1 POZO к KZT
₸5,266.4194
|1 POZO к THB
฿346.4254
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