Текущая цена Powerloom сегодня составляет 0,00490495 USD. Следите за обновлениями цены POWER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Логотип Powerloom

Цена Powerloom (POWER)

Не в листинге

Текущая цена 1 POWER в USD:

$0,00490533
$0,00490533$0,00490533
+7,90%1D
USD
График цены Powerloom (POWER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:05:33 (UTC+8)

Информация о ценах Powerloom (POWER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0043508
$ 0,0043508$ 0,0043508
Мин 24Ч
$ 0,00490683
$ 0,00490683$ 0,00490683
Макс 24Ч

$ 0,0043508
$ 0,0043508$ 0,0043508

$ 0,00490683
$ 0,00490683$ 0,00490683

$ 0,330112
$ 0,330112$ 0,330112

$ 0,0043508
$ 0,0043508$ 0,0043508

+0,01%

+8,02%

-2,69%

-2,69%

Текущая цена Powerloom (POWER) составляет $0,00490495. За последние 24 часа POWER торговался в диапазоне от $ 0,0043508 до $ 0,00490683, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена POWER за все время составляет $ 0,330112, а минимальная – $ 0,0043508.

Что касается краткосрочной динамики, POWER изменился на +0,01% за последний час, на +8,02% за 24 часа и на -2,69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Powerloom (POWER)

$ 768,99K
$ 768,99K$ 768,99K

--
----

$ 4,91M
$ 4,91M$ 4,91M

156,77M
156,77M 156,77M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Powerloom составляет $ 768,99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POWER составляет 156,77M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,91M.

История цен Powerloom (POWER) в USD

За сегодня изменение цены Powerloom на USD составило $ +0,00036403.
За последние 30 дней изменение цены Powerloom на USD составило $ -0,0016254896.
За последние 60 дней изменение цены Powerloom на USD составило $ -0,0025368730.
За последние 90 дней изменение цены Powerloom на USD составило $ -0,006504092059432793.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00036403+8,02%
30 дней$ -0,0016254896-33,13%
60 дней$ -0,0025368730-51,72%
90 дней$ -0,006504092059432793-57,00%

Что такое Powerloom (POWER)

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Powerloom (POWER)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Powerloom (USD)

Сколько будет стоить Powerloom (POWER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Powerloom (POWER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Powerloom.

Проверьте прогноз цены Powerloom!

POWER на местную валюту

Токеномика Powerloom (POWER)

Понимание токеномики Powerloom (POWER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена POWER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Powerloom (POWER)

Сколько стоит Powerloom (POWER) на сегодня?
Актуальная цена POWER в USD – 0,00490495 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена POWER в USD?
Текущая цена POWER в USD составляет $ 0,00490495. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Powerloom?
Рыночная капитализация POWER составляет $ 768,99K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение POWER?
Циркулирующее предложение POWER составляет 156,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) POWER?
POWER достиг максимальной цены (ATH) в 0,330112 USD.
Какова была минимальная цена POWER за все время (ATL)?
POWER достиг минимальной цены (ATL) в 0,0043508 USD.
Каков объем торгов POWER?
Объем торгов за последние 24 часа для POWER составляет -- USD.
Вырастет ли POWER в цене в этом году?
POWER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POWER для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:05:33 (UTC+8)

