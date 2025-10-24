Цена Power Play (POWER)
--
--
-2,43%
-2,43%
Текущая цена Power Play (POWER) составляет --. За последние 24 часа POWER торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена POWER за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, POWER изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -2,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Power Play составляет $ 8,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POWER составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,23K.
За сегодня изменение цены Power Play на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Power Play на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Power Play на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Power Play на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-15,69%
|60 дней
|$ 0
|-0,69%
|90 дней
|$ 0
|--
PowerPlay Casino is the ultimate GambleFi platform, combining cutting-edge innovation with unbeatable rewards. Offering the highest RTP slots, unlimited sports betting, and 1000x crypto leverage, it’s designed to maximize your winning potential.
With no KYC and full VPN support, you can play anonymously and hassle-free from anywhere. At the core is the $POWER token, delivering up to 30% cashback, zero trading fees, and increasing value through a unique buyback system. Plus, the industry-leading VIP program offers luxury perks like Rolex watches, exclusive trips, and event tickets. PowerPlay isn’t just another casino—it’s the future of online gaming.
