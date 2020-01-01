Токеномика Pow Pow (POW) Откройте для себя ключевую информацию о Pow Pow (POW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pow Pow (POW) PowPow is a meme token. PowPow is not just another meme token—it’s a vibe. A playful homage to the legendary antics of our beloved PowPow, this token aims to unite a vibrant and energetic community. With a mission to POW your mind and hearts, we’re here to make every day a beautiful day for PowPow enthusiasts. Whether you're here for the memes, the fun, or the fandom, PowPow is ready to leave its mark. Официальный сайт: https://www.powpowfan.club/ Купить POW сейчас!

Токеномика и анализ цен Pow Pow (POW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pow Pow (POW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,04K $ 20,04K $ 20,04K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,04K $ 20,04K $ 20,04K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pow Pow (POW)

Токеномика Pow Pow (POW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pow Pow (POW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POW, изучите текущую цену POW!

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