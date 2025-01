Что такое POUPE (POUPE)

Poupe is more than just a meme; it's a community of mischievous monkeys united by a love for crypto and a shared sense of humor. Our mascot, a playful ape holding a magical coin, represents our journey into the exciting world of Solana We're here to bring fun, excitement, and a touch of monkey business to the crypto space. Join us as we explore the possibilities of blockchain technology, connect with like-minded individuals, and build a thriving community together.

