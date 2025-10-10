Токеномика Popu (POPU) Откройте для себя ключевую информацию о Popu (POPU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Popu (POPU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Popu (POPU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,60K Общее предложение: $ 998,78M Оборотное предложение: $ 998,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,60K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о Popu (POPU) $POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn't take itself too seriously. No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum. Официальный сайт: https://popu.club/

Токеномика Popu (POPU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Popu (POPU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POPU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POPU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

