Что такое POPFISH (POPFISH)

Popfish is the first meme token of the popcat kind on SUI network. It's a catfish opening its mouth using the same liquify photoshop effect that the original Popcat used. Since SUI is a water themed chain, it is suitable that the Popcat derivative is a fish. We also added following the Popcat token narrative a SUI water themed Popfish minigame tap to pop the fish mouth, which will build into a competitive tap counter game much like the original one.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник POPFISH (POPFISH) Официальный веб-сайт