Токеномика Popcoin (POP) Откройте для себя ключевую информацию о Popcoin (POP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Popcoin (POP) About Popcoin Popcoin is a play-to-earn game that will allow investors to win Tokens, participate in events, and most importantly EARN MONEY! Our priority is to spread income among our players who both enjoy the gameplay and need to earn. A fully player-driven economy. Play 2 Earn Popcoin Game is a game for token lovers! The players will need to collect as many tokens as possible in order to win. Popcoin holders will enjoy first impressions of the game. The NFT holders will be able to use their characters in the game and win rewards including $POP tokens and valuable assets. Официальный сайт: https://www.popcoin.online/ Купить POP сейчас!

Токеномика и анализ цен Popcoin (POP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Popcoin (POP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 128.25K $ 128.25K $ 128.25K Исторический максимум: $ 0.02500716 $ 0.02500716 $ 0.02500716 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Popcoin (POP)

Токеномика Popcoin (POP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Popcoin (POP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POP, изучите текущую цену POP!

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