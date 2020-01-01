Токеномика Poofcoin (POOFCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Poofcoin (POOFCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Poofcoin (POOFCOIN) Poofcoin is a meme token launched on the Solana blockchain with a focus on simplicity, fun, and community. The project avoids unnecessary noise by operating only through X and an official website—no Telegram, no Discord, no distractions. There is no roadmap, staking, or complex utility; Poofcoin is a pure meme-driven token built for entertainment, viral culture, and social energy. It's about keeping crypto fun and lighthearted. Hold, laugh, and enjoy the Poof. Официальный сайт: https://poofcoin.vip Купить POOFCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Poofcoin (POOFCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poofcoin (POOFCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,94K $ 6,94K $ 6,94K Общее предложение: $ 999,27M $ 999,27M $ 999,27M Оборотное предложение: $ 999,27M $ 999,27M $ 999,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,94K $ 6,94K $ 6,94K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Poofcoin (POOFCOIN)

Токеномика Poofcoin (POOFCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Poofcoin (POOFCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POOFCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POOFCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POOFCOIN, изучите текущую цену POOFCOIN!

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