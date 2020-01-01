Токеномика Ponzichu (PCHU) Откройте для себя ключевую информацию о Ponzichu (PCHU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ponzichu (PCHU) Ponzichu ($PCHU) is a memecoin launched on the SUI blockchain, inspired by the cultural icon Pikachu. While humorous and meme-driven in its branding, the token introduces a deflationary mechanic designed to sustain long-term holder value: 2% of every transaction is automatically used to buy back $PCHU on the open market and send it to a burn wallet, reducing supply permanently. Ponzichu brings together the fun of meme culture and the innovation of automatic on-chain tokenomics. Официальный сайт: https://ponzichu.xyz/ Купить PCHU сейчас!

Токеномика и анализ цен Ponzichu (PCHU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ponzichu (PCHU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,74K $ 38,74K $ 38,74K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,74K $ 38,74K $ 38,74K Исторический максимум: $ 0,00266093 $ 0,00266093 $ 0,00266093 Исторический минимум: $ 0,00003871 $ 0,00003871 $ 0,00003871 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ponzichu (PCHU)

Токеномика Ponzichu (PCHU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ponzichu (PCHU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PCHU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PCHU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PCHU, изучите текущую цену PCHU!

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