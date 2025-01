Что такое Pong Heroes (PONG)

Pong Heroes is a hyper-casual, fast-paced, Win2Earn, Free2Play skill-driven competitive NFT multiplayer game on the Binance Smart Chain. Pong Heroes was founded on April 1st, 2022, and aims to onboard web2 players to the web3 space with the leverage of an off-chain dual-layer economy. The next big milestone for Pong Heroes is mobile development (Q3 2023) and launching it on the App Store and Google Play Store. The $PONG token can be used for wagering, trading, staking, switching to off-chain token and minting NFTs.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pong Heroes (PONG) Whitepaper Официальный веб-сайт