Токеномика Ponchiqs (PONCH) Откройте для себя ключевую информацию о Ponchiqs (PONCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ponchiqs (PONCH) Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience. Официальный сайт: https://ponchiqs.com Купить PONCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Ponchiqs (PONCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ponchiqs (PONCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 874,78 $ 874,78 $ 874,78 Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 17,43M $ 17,43M $ 17,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,08K $ 20,08K $ 20,08K Исторический максимум: $ 0,636356 $ 0,636356 $ 0,636356 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ponchiqs (PONCH)

Токеномика Ponchiqs (PONCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ponchiqs (PONCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PONCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PONCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PONCH, изучите текущую цену PONCH!

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