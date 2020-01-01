Токеномика Polylastic (POLX)

Токеномика Polylastic (POLX)

Откройте для себя ключевую информацию о Polylastic (POLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Polylastic (POLX)

The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets.

Официальный сайт:
https://polylastic.io

Токеномика и анализ цен Polylastic (POLX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polylastic (POLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,31K
$ 49,31K$ 49,31K
Общее предложение:
$ 98,25B
$ 98,25B$ 98,25B
Оборотное предложение:
$ 79,18B
$ 79,18B$ 79,18B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 61,19K
$ 61,19K$ 61,19K
Исторический максимум:
$ 0,00924608
$ 0,00924608$ 0,00924608
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Polylastic (POLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Polylastic (POLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POLX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POLX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLX, изучите текущую цену POLX!

Прогноз цены POLX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.