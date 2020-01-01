Токеномика Polylastic (POLX) Откройте для себя ключевую информацию о Polylastic (POLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polylastic (POLX) The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets. Официальный сайт: https://polylastic.io Купить POLX сейчас!

Токеномика и анализ цен Polylastic (POLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polylastic (POLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,31K $ 49,31K $ 49,31K Общее предложение: $ 98,25B $ 98,25B $ 98,25B Оборотное предложение: $ 79,18B $ 79,18B $ 79,18B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,19K $ 61,19K $ 61,19K Исторический максимум: $ 0,00924608 $ 0,00924608 $ 0,00924608 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Polylastic (POLX)

Токеномика Polylastic (POLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polylastic (POLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLX, изучите текущую цену POLX!

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