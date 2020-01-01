Токеномика Polygon (MATIC) Откройте для себя ключевую информацию о Polygon (MATIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polygon (MATIC) Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. Официальный сайт: https://polygon.technology/ Whitepaper: https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf Купить MATIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Polygon (MATIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polygon (MATIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 274,78M $ 274,78M $ 274,78M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,88B $ 1,88B $ 1,88B Исторический максимум: $ 2,92 $ 2,92 $ 2,92 Исторический минимум: $ 0,00314376 $ 0,00314376 $ 0,00314376 Текущая цена: $ 0,188828 $ 0,188828 $ 0,188828 Узнайте больше о цене Polygon (MATIC)

Токеномика Polygon (MATIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polygon (MATIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MATIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MATIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MATIC, изучите текущую цену MATIC!

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